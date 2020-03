Avv. Grassani: ” Il rischio che questo campionato non si porti a termine è molto alto”

Nella trasmissione radiofonica “Radiogol” di quest’oggi l’avvocato della SSCN, Mattia Grassani ha detto la sua sul futuro di questa stagione calcistica, affermando che, allo stato attuale, esiste concretamente il rischio che questo campionato non si porti a termine. Ma ecco qui di seguito le sue dichiarazioni in merito:

” Nutro forti dubbi sul futuro di questo campionato: che la stagione possa essere annullata rappresenta un’ipotesi molto attendibile al momento attuale, siamo ancora in presenza di una pandemia non gestibile e non sotto controllo. Il calcio non può sfuggire alle dinamiche di un intero Paese e se si sono fermate aziende, attività, imprese, uffici, economia, lo sport in genere non può certo sottrarsi alla situazione. Anche i calciatori devono prendere in considerazione la possibilità di ridursi gli ingaggi perché non possono essere una categoria esente da questa tragedia. Del resto il taglio degli stipendi credo sia il primo passo di un lungo cammino del ridimensionamento di tutto il fenomeno calcio. La realtà è dura purtroppo visto che non ci sono più incassi e ci saranno centinaia di milioni in meno per le società.”

