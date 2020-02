Lozano: “Oggi è stato un bel giorno, qualcuno capisce il mio momento”

Hirving Lozano commenta sul suo profilo Instagram un articolo di un ex giocatore messicano, Luis Garcia Postigo: Fare ciò che ami a volte comporta uno sforzo che pochi sanno, che chi ama un gioco non immagina nemmeno. Oggi ho trovato nelle tue parole il riflesso quasi esatto del costo di perseguire il mio sogno. Mi hanno sorpreso. In esse ho trovato una risposta a molte domande che mi passano per la testa. Le tue parole mi hanno sopraffatto, mi hanno incoraggiato. Le terrò a mente quando necessario. Non sai come vorrei che le tue previsioni si realizzino, continuerò a lavorare sodo per ottenerlo. Ti ringrazio moltissimo per avermi dedicato la tua rubrica, oggi è stata un bel giorno dopo averla letta. Un giorno più tranquillo e con la gioia di sapere cosa c’è qualcuno che capisca il mio momento attuale. Con tutto il cuore, grazie mille.

Questo articolo è stato letto 61 volte