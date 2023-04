Aurelio De Laurentiis – “Domani, Osimhen non sarà della partita, il nigeriano non è in condizione di giocare”

Il presidente del Napoli, ieri, in gita a Ischia, sollecitato da alcuni tifosi azzurri in vacanza sull’isola verde, sulla presenza di Victor Osimhen, per la partita di domani a Milano, in Champions League, ha risposto che l’attaccante nigeriano non potrà essere in campo nell’andata della sfida con i rossoneri, perché è preferibile non rischiarlo ma preservarlo per il match di ritorno, al Maradona di martedì 18 aprile. Sembra infatti che il capocannoniere del Napoli e della serie A sia ancora alle prese con la delicata distrazione muscolare. Ma ecco le testuali parole del patron azzurro in merito alla questione Osimhen:

“Victor , ahimè, non è nelle condizioni di giocare domani a San Siro. Speriamo di riaverlo al massimo della forma per il match di ritorno, il 18 al Maradona”,