Stasera torna la Champions – In campo Benfica e Inter, la vincente dopo i 180 minuti, sfiderà una tra Milan e Napoli

Questa sera torna la massima competizione continentale, con la gara di andata dei quarti di finale tra i portoghesi del Benfica ed i nerazzurri interisti, mentre domani sarà la volta di Milan e Napoli che si scontreranno in un derby italiano mai visto in passato in Europa. L’altra partita in programma stasera è molto affascinante, infatti si sfideranno Manchester City e Bayern Monaco, due formazioni accreditate per la vittoria finale assieme al solito Real Madrid. I lusitani sono reduci dal complessivo 7 a 1 rifilato al Bruges agli ottavi, mentre la formazione di Inzaghi ha superato il Porto con grande sofferenza, vincendo a Milano per 1-0 e pareggiando 0-0, al ritorno. Ricordiamo che chi la spunterà nel doppio confronto, incontrerà una tra Milan e Napoli. Dunque, in caso di passaggio del turno dell’Inter, l’Italia avrà una sua compagine nella finalissima di Istanbul del 10 giugno.