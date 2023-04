LE INTERVISTE – Milan, Bennacer: “Abbiamo lavorato bene, ma manca ancora una gara”

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Prime Video ha analizzato la vittoria interna contro il Napoli: “Abbiamo lavorato bene, abbiamo provato a fare quello che ci ha chiesto il mister e ha funzionato. Manca ancora una partita, giochiamo tra tre giorni, dobbiamo recuperare al meglio. Oggi abbiamo avuto un buon atteggiamento. Abbiamo sofferto, poi ci siamo sistemati bene, eravamo bene sull’uomo”.

C’è un po’ di rimpianto per non averla chiusa?

“Cerchiamo sempre di fare di più, dobbiamo lavorare ancora di più per la seconda gara”.