Ennesima uscita poco piacevole di De Laurentiis, stavolta, contro la Radio ufficiale ed i giornalisti

Durante la trasmissione “Radio Goal” condotta da Walter De Maggio, su Radio Kiss Kiss Napoli, ieri pomeriggio, il presidente del Napoli ha sferrato un duro attacco all’emittente radiofonica, mancando, peraltro di rispetto anche allo stesso conduttore ed ai giornalisti in genere. Un’altra delle sue uscite poco piacevoli ed inopportune che non fanno altro che offendere. Il massimo esponente azzurro, con le sue affermazioni del tutto gratuite ed incomprensibili verso chi lavora, ha leso l’immagine di una seguitissima radio napoletana e di coloro i quali prestano la loro opera in quest’emittente. Ovviamente la Redazione di Kiss Kiss Napoli ed i suoi collaboratori tra cui figurano penne di prestigio, come Carlo Alvino, Paolo Del Genio e Gianluca Vigliotti, hanno replicato esprimendo tutto il loro rammarico, censurando il comportamento del presidente del club partenopeo. D’altronde dire che l’emittente radiofonica in questione è una piccola radio e per giunta provinciale non è assolutamente vero come dimostrano ampiamente i numeri dell’audience. Ma ormai questa nuova uscita delle sue non mi meraviglia più , si sa benissimo quale sia il carattere di De Laurentiis ed il suo atteggiamento da protagonista, per cui ignorarlo completamente, a mio modesto avviso, è l’unica arma con cui combatterlo.