Luigi Turci, Franco Ordine, Paolo Pacchioni e Paolo De Paola a Radio Punto Nuovo

Milan, l’ex prep. portieri Turci: “Felicissimo per Meret, Maignan più di un semplice portiere. Nessuno avrebbe voluto pescare il Napoli in Champions, neanche Guardiola…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Luigi Turci, ex preparatore dei portieri del Milan: “Dubbi sulla sua titolarità in Nazionale? Donnarumma per me è un profilo unico al mondo. È un ’99, ricordiamolo… Gigio può capitare che sbagli, ma è capitato anche ai più grandi del mondo. Lui è un valore assoluto e non può essere messo in discussione. Meret contro Maignan? Sono contentissimo per Alex, sta facendo benissimo. So che non è ancora soddisfatto, perché vuole raggiungere la matematica di quello che stanno per raggiungere (ride ndr)… Ha raggiunto una maturità diversa, sia come uomo che come atleta. E questo lo si vede in campo. Maignan, invece, è un leader assoluto per interpretazione del ruolo. E’ stato il miglior portiere della scorsa stagione, quindi parliamo già di un campione e c’è poco da aggiungere. Capisco perché il Milan sia andato in difficoltà quando è venuto meno. Maignan è molto di più di un semplice portiere. La triplice sfida tra Napoli e Milan? Fra le righe si percepiva che i top club europei avrebbero voluto evitare il Napoli in Champions. Lo ha detto Guardiola stesso… In Europa sarà dura per il Milan, ma sarà una sfida equilibrata anche per il Napoli. In campionato, invece, gli azzurri cercano la matematica chiusura di una stagione trionfale, mentre il Milan è alla ricerca di punti per la Champions. Il ruolino di marcia dei rossoneri, però, è tutt’altro che invidiabile. E c’è il rischio che non possa portare nulla di concreto a casa, dopo una stagione tutto sommato positiva”.

Pacchioni: “Se il Milan azzecca la serata giusta in Champions… Il Napoli però ha valori clamorosi: ha dato cinque gol alla Juve, rischia di darne qualcosina in più ai rossoneri”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo Pacchioni, giornalista: “Va sottolineato come la Nazionale faccia fatica a ripartire dopo l’Europeo vinto, che si conferma a questo punto come una felice eccezione. Una buona notizia può essere Retegui, che ha avuto due palle gol in due partite e le ha messe dentro senza problemi. Ora possiamo tornare a concentrarci sulle nostre italiane, sul confronto Napoli-Milan. In campionato la storia è già scritta, mentre in Champions è tutta da scrivere. Il problema che avrà Spalletti è che in Champions non conterà la grande stagione fatta finora, si parte sempre da zero ad ogni turno. E se il Milan azzecca la serata giusta a San Siro… Staremo a vedere. Al netto dell’incognita, il Napoli può fare leva su certi valori rispetto al Milan, che dipende molto da Leao ed Hernandez. Solo se i rossoneri daranno il 110%, riusciranno a battere questo Napoli. Ad Udine hanno dimostrato che se giocano in maniera normale, vengono poi spazzati persino dall’Udinese. Il Napoli ha fatto cinque gol alla Juventus e può farne anche di più al Milan se questo non scenderà in campo al 110%… Spalletti e Pioli? Sono vicini per modo di costruire ed esaltare il gruppo. Il Napoli ha imposto la propria forza in campionato e in Champions, anche se Spalletti è uno più abituato a giocare a certi livelli rispetto a Pioli. Gli manca ancora, per qualche settimana, lo Scudetto, ma è uno già abituato. Pioli fino allo scorso anno ha sempre fatto buone stagioni, senza mai svoltare però. Le panchine di Napoli e Milan? Oggi Simeone e Raspadori sarebbero titolari nei rossoneri, credo dica tutto questo. Nel Milan ci sono pochissimi giocatori che potrebbero ritagliarsi uno spazio in un top club europeo. A me fa ridere quando i tifosi del Milan dicono: “Ah, torna Bennacer finalmente!”: beh, avessi detto…”.

Ordine: “Napoli-Milan, per i rossoneri sarà più importante la gara di campionato che le due di Champions. Kvara ha stravinto il confronto con Leao, il portoghese è scomparso…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Franco Ordine, giornalista: “A Napoli si sta commettendo l’errore di sottovalutare il Milan? Di sicuro, quello che è avvenuto dopo il sorteggio, quelli del Napoli avevano creato un clima di eccessivo entusiasmo. E Spalletti ha fatto bene a fare un’inversione ad U sulla questione, per tenere a bada i bollenti spiriti. Per il Milan la gara più importante sarà quella di campionato, che vale un posto in Champions per i rossoneri. Quelle dei quarti, beh: basta vedere come stanno giocando le due squadre in questo momento. E a fare il paragone tra come sta il Napoli e come sta il Milan, ora non ci sarebbe confronto. Confronto Leao-Kvara? Il georgiano lo ha stravinto! Leao è scomaprso, Kvara avrà cannato 2-3 partite al massimo ed è sempre stato decisivo! Ha una continuità mostruosa, sia di testa che di gambe. Ha una mentalità diversa, che governa una capacità di incidere come quella che hanno pochi altri”.

De Paola: “Spalletti a Napoli sta mostrando la più grande rivoluzione calcistica dopo quella di Sacchi al Milan. Finita l’alchimia tra Pioli e i giocatori, ormai è un allenatore un po’ solo”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Paolo De Paola, giornalista: “Napoli-Milan? Per i rossoneri dovrebbe essere più importante quello di Champions. Il campionato è stato brutto finora, tutti sono tornati in discussione: da Pioli a Maldini, passando per Massara. E’ chiaro che la qualificazione in Champions è necessaria, ma la Champions stessa può mettere tutto a posto. Il campionato è un terreno di rivalsa dei giocatori, come Leao o chi altro. In Europa invece vediamo un’altra squadra, un altro Milan. La Champions cambia gli equilibri tra Napoli e Milan? In Champions vedremo due partite completamente diverse, con motivazioni a loro volta diverse. Il Napoli è lanciatissimo, ma bisognerà vedere quanto sarà cattivo nel voler inseguire un qualcosa che diventa record passando di turno in turno. E sarebbe un di più, visto che lo Scudetto è l’obiettivo primario. Il Milan, invece, può far valere un riscatto totale rispetto al campionato e aggiustare la stagione con Champions. Confronto Spalletti-Pioli? Spalletti ora è l’allenatore più desiderato in Europa, chiunque ne parli lo fa come un insegnate di calcio. Tutti gli tributano omaggio. Spalletti si è preso qualche anno sabbatico per tornare più preparato di prima. Spalletti a Napoli ha messo in mostra la più grande rivoluzione calcistica dopo quella di Sacchi al Milan. Pioli, invece, viaggia su binari diversi. E’ stato aiutato dalla figura di Ibrahimovic e da uno spogliatoio che si è compattato con lui, quando la dirigenza rincorreva Rangnick. Pioli ha sfruttato un’alchimia creatasi tra dirigenti e calciatori. Ora bisogna chiedersi se questa alchimia sia finita, cosa che io credo fermamente. Lo spirito di gruppo è venuto meno di pari passi con l’incidenza di Ibrahimovic. Spalletti fa squadra e società a sé, mentre Pioli è un po’ solo ormai”.