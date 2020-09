Serie A: Parma vs Napoli sarà il lunch match domenicale della prima giornata

Il nuovo Napoli targato Osimhen farà il suo esordio nel massimo campionato 2020/21, domenica 20 settembre, come noto al Tardini di Parma. alle ore 12,30, orario presumibilmente in cui ci saranno oltre 24/25 gradi all’ombra. Mentre il big match con la Juventus, in programma all’Allianz stadium di Torino, andrà in scena, quale posticipo delle 20,45 di domenica 4 ottobre, sfida valida per la terza giornata. Infine, sabato 17 ottobre, per il quarto turno, gli azzurri ospiteranno, a Fuorigrotta, in anticipo, alle ore 15, l’Atalanta.