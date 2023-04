Padovan, Gargiulo, Iannone, Tarallo e Ruotolo a Radio Napoli Centrale

Umberto Chiariello: “Mancheranno Kim e Anguissa, ma il 12° uomo deve esserci, altrimenti questa città non merita niente”.

Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: "Il primo tempo del primo quarto di Champions League del Napoli si è concluso per 1-0 del Milan, un risultato bugiardo. Il Real Madrid ha battuto il Chelsea mostrando una chiara superiorità con un 2-0 ipotecando la qualificazione. Il Manchester City, nello scontro di vertice, ha vinto 3-0 demolendo un Bayern che è stato in partita, altra qualificazione andata quasi del tutto. L'Inter ha vinto fuori casa 2-0. Il quadro delle semifinaliste è già chiaro: da un lato Manchester City-Real Madrid, l'unica qualificazione ancora in gioco per merito esclusivo del Napoli è Milan-Napoli. Qui si aprono una serie di 'ma' da sottolineare. La gara di ieri è stata rovinata da un arbitro imbelle e incapace, diciamolo chiaro, un arbitro che è stato bipolare: prima ha usato un metodo assurdo dimenticando i cartellini dalla tasca per poi passare a cartellini a pioggia dati anche in maniera poco ragionevole. Il Napoli ha dimostrato di essere più forte, quindi è tutto da giocare. Mancheranno Kim e Anguissa, ma con Osimhen davanti: ribaltare si può, ma ad un patto, che si sia tutti concentrati nell'unica direzione possibile, quella di sostenere il Napoli. Spalletti ha detto di non voler mai più rivivere quello che ha vissuto contro il Milan al Maradona, che se vede lo stadio assente, silente, si alza e se ne va a casa. Grande Luciano, così si fa. Adesso si mettano da parte tutte le questioni, che il Maradona diventi una bolgia, che già sabato col Verona si portino i 3 punti, ma martedì il Maradona deve essere una bolgia ribollente di tifo azzurro. Mancheranno Kim e Anguissa, ma il 12° uomo deve esserci, altrimenti questa città non merita niente".

Giancarlo Padovan: “Sono convinto che il Napoli andrà avanti in Champions League”.

Giancarlo Padovan, giornalista SKY: "Tra dire che il Napoli va avanti e dire che il Napoli vince la Champions c'è di mezzo il mare, ma io ne sono convinto. La partita mi ha detto che il Napoli ha più possibilità di passare perché ha giocato meglio, è più squadra, ha avuto più occasioni, nel finale aveva il pareggio nei piedi in 10 contro 11 e Maignan gliel'ha negato. Per me, a Napoli si partirà da 0-0. Arbitro disastroso a partire dalla mancata ammonizione a Leao, non credo nella malafede, penso proprio che sia scarso, un arbitro che non puoi mandare in queste partite. Ha sbagliato l'arbitro e chi l'ha mandato. In ogni caso è stato un bello spettacolo, hanno giocato alla pari, il Napoli ha fatto di più e meglio, chi ha visto quella partita non può lamentarsi del calcio italiano. Inzaghi e l'Inter? Inter un caso psicoanalitico. Un rendimento assolutamente distonico tra campionato e Champions. Continuo a pensare che Inzaghi sia un allenatore da Coppe. Classifica Serie A e squadra fuori dalla Champions? Non vedo fuori l'Atalanta. Continuo a dire una delle milanesi. Se la Roma ha qualche passaggio a vuoto, allora una delle milanesi può rientrare, tra Milan e Inter dico l'Inter. SuperLega? Erano sbagliati i presupposti. Una SuperLega non può essere fatta a circolo chiuso, non può prescindere dal merito sportivo. Contestazione dei tifosi? Sto dalla parte di De Laurentiis e dalla parte della legalità. Non sto con chi va in curva a delinquere, la curva non è un territorio dove si può fare quello che si vuole e non è di proprietà degli ultras. Detto ciò, è molto strano che un allenatore che sta per vincere il suo primo scudetto faccia quelle dichiarazioni in conferenza, non è pensabile che ci sia quanto già accaduto al Maradona".

Avv. Giuseppe Gargiulo: “L’arbitro è stato condizionato dalla mancata ammonizione a Leao”.

Avv. Giuseppe Gargiulo, ex arbitro: "Il regolamento non si discute. Qualcuno ha messo in giro voci molto strane, del tipo 'Leao non ce l'aveva con l'asta'. Questo tipo di atteggiamento che è venuto fuori senza il provvedimento obbligatorio da parte del direttore di gara, credo abbia avuto un'influenza psicologica non indifferente. Credo che l'arbitro abbia risentito di quel tipo di provvedimento durante la gara e ne è rimasto condizionato. Al di fuori delle critiche arbitrali, quando un arbitro scontenta entrambe le squadre deve esserci un problema. Effettivamente, quest'arbitro ha arbitrato due partite diverse nel primo e secondo tempo. Ammonizione di Kim? Il fallo c'è. Il problema è che dopo ha alzato le mani al cielo protestando. In Italia è tollerato, ma in quel contesto non è detto che non può essere tollerata visto e considerato l'animo acceso. Rigore a favore del Milan? Secondo me no, un contrasto di gioco".

Antonio Iannone: “Prestazione inadeguata da un arbitro candidato per la finale di Europa League o Champions League”.

Antonio Iannone, ex arbitro: "La frustrazione che il giocatore manifesta prendendo a calci la bandierina va equiparato a quando un giocatore segna una rete e manifesta la propria gioia togliendo la maglietta: va sanzionato. Mancando il provvedimento, nel suo inconscio era in imbarazzo, puoi portarti dietro questo malessere se non riparti ex novo. Quello di Krunic era un cartellino giallo, ma l'arbitro era mentalmente scarico e non ha preso provvedimenti disciplinari. A quel punto perdi di credibilità nel governare la partita. Napoli penalizzato da questo arbitraggio? Sui fatti, va detto che è una prestazione inadeguata di un arbitro che veniva da un percorso molto positivo. Inoltre, non posso escludere anche la pressione di avere Rosetti in tribuna. È un altro elemento emotivo che può determinare lo spostamento della serenità di giudizio. Rosetti è andato a visionare l'arbitro che veniva da 3 partite di gironi Champions e da un'ottima prestazione nell'ottavo di finale tra Liverpool e Real Madrid. Lo scorso anno, lo stesso arbitro ha diretto la finale di Conference League. La presenza di Rosetti stava a certificare che, a seguito della presunta ottima prestazione nella partita di ieri, quest'arbitro avrebbe arbitrato la finale di Europa League o Champions League. Rigore a favore del Milan? Assolutamente no".

Luciano Tarallo: “L’ultimo errore sul gol di Bennacer è di Meret”.

Luciano Tarallo, preparatore dei portieri: "L'ultimo errore sul gol lo fa Meret, ma ci sono errori precedenti. Entrando nei dettagli, quando Leao smista la palla a Bennacer, Meret non deve far altro che chiudere l'angolo. Stando in bisettrice chiude bene entrambi gli angoli, è anche stato sfortunato. Meret colpevole del primo gol preso a Napoli? Quando lo facciamo noi è un grande gol di Osimhen o Kvara, quando lo subiamo è errore di Meret. Lui non poteva fare niente, bisogna solo applaudire chi fa quel cucchiaio. Non ho sentito da nessuna parte criticare Kvara, il campione non calcia, ma la mette centrale a Elmas che è solo davanti alla porta. Parata più importante di Maignan? Quella sul tiro di Zielinski con la mano di richiamo. Maignan è fenomenale, lo dissi quando il Milan lo acquistò ed è tra i primi due al mondo. In queste partite, non bisogna essere il più forte, ma giocare bene. Il Napoli, in alcune circostanze e Spalletti lo sa, ha sbagliato qualcosa tecnicamente e così si vincono le Coppe. Lo scudetto è un'altra cosa. Gollini al posto di Meret? Me l'aspettavo. La sicurezza si acquisisce giocando le partite e Meret le sta giocando e sta facendo bene, Gollini deve mangiare ancora del pane. Non so se verrà confermato l'anno prossimo".

Sandro Ruotolo: “C’è bisogno di una prova d’intelligenza da parte di tutti, anche dal presidente”.

Sandro Ruotolo, giornalista ed ex parlamentare: "Stiamo per vincere lo scudetto e siamo muti. In questo momento, sto con tutti: non patteggio per nessuno. Il tifoso può sbagliare, ma merita rispetto, attenzione a classificarli. Non c'è ombra di dubbio che quanto accaduto è ignobile. Arbitraggio di Milan-Napoli? Pessimo. Ho visto il Napoli, quindi ho tirato un sospiro di sollievo. Siamo un grande popolo, certe volte sbagliamo, ma dobbiamo essere orgogliosi di questa squadra. Se Spalletti è rimasto così sconvolto a tal punto di alzarsi ed andarsene via, allora come fai a non dire di stare qui con noi? Questa squadra ci sta facendo davvero divertire. Se possiamo aprire un ciclo? Assolutamente. C'è bisogno di una prova d'intelligenza da parte di tutti, anche dal presidente".