CHAMPIONS LEAGUE – Inter – Benfica 3-3, nerazzurri in semifinale con il Milan, il 10 e 16 maggio

Derby della Madonnina, tutto italiano, per le semifinali di Champions League, infatti, dopo il Milan anche l’Inter, pareggiando al Meazza per 3 a 3 con i portoghesi del Benfica, grazie al successo del match di andata, si è aggiudicato l’accesso al turno successivo che si terrà il 10 e 16 maggio prossimi, ovviamente sempre in quel di San Siro. Dunque, l’Italia avrà una sua compagine nella finale di Istanbul della più importante manifestazione europea per club, del 10 giugno, contro la vincente dell’altra semifinale tra Real Madrid e City, che ieri sera, ha impattato per 1 a 1, a Monaco con il Bayern.