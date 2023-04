Napoli – Spalletti ha paura che il troppo entusiasmo dei tifosi possa deconcentrare ed influenzare la squadra

Oramai ci siamo, manca pochissimo per l’aritmetica sicurezza della vittoria del campionato, da parte degli azzurri, che dopo il pesantissimo successo con la Juve a Torino, potrebbero fregiarsi del terzo tricolore già domenica, battendo, in casa, la Salernitana, sabato pomeriggio ma a patto che la Lazio non vinca a Milano contro i nerazzurri dell’ex Inzaghi. Vista la grande euforia di domenica sera dei tifosi azzurri che ha coinvolto non poco i suoi ragazzi, Spalletti ha intenzione di isolare tutta la rosa per preparare nel migliore dei modi e senza pressioni, l’anticipo contro i cugini che naturalmente non faranno da sparring partner agli azzurri, già pronti a festeggiare il trionfo, in attesa anche del risultato Inter-Lazio del giorno dopo. Il mister ha esortato i calciatori a non mollare la presa per nessun motivo pur se il traguardo è a portata di mano. Il tecnico di Certaldo non intende farsi prendere da ansie o altro, occorre allenarsi come sempre senza pensare minimamente a quello che potrà succedere nel fine settimana. D’altronde la partita con i granata di Paulo Sousa è difficilissima, trattandosi di un derby campano che darà mille motivazioni agli avversari.