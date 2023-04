SERIE A – Posticipo del Lunedì, 31esima giornata, l’Atalanta batte la Roma per 3 a 1

Nel posticipo del Lunedì, valido per il 31 esimo turno di A, ieri, l’Atalanta ha battuto la Roma, tra le mura amiche, per 3 a 1, tornando in corsa per il quarto posto, distante soli quattro punti, utile per entrare nei gironi di Champions League del prossimo anno. Le reti dei bergamaschi sono state realizzate da Pasalic, Toloi e Koopmeiners, mentre per i giallorossi è andato a segno Pellegrini. La squadra di Mourinho, forse già con la testa alla semifinale di Europa League, ha perso la grande occasione di agganciare la Juventus al terzo posto.