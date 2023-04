Padovan, Petrazzuolo e Di Staso a Radio Napoli Centrale

Umberto Chiariello: “La vittoria è ancora più bella: più vanno ‘nfrev e più godiamo”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio Umberto Chiariello, è intervenuto con il suo editoriale: “La Salernitana non ha alcun’intenzione di far passeggiare il Napoli, è ancora alla ricerca di una salvezza definitiva e si giocherà una partita dopo ben 8 risultati positivi. Il Napoli ha tutte le possibilità di battere la Salernitana, senza dare per scontato nulla. La città, tuttavia, deve attendere meno di 24 ore perché alle 12:30 di domenica si giocherà Inter-Lazio. Se il Napoli batte la Salernitana, com’è nelle sue possibilità, mancheranno 6 turni e dovesse la Lazio passare a Milano con l’Inter resterebbero 6 partite e 17 punti. Alle 14:20 circa si saprà se la Lazio vince o meno a Milano e la gente si scopre campione d’Italia dal divano. Va bene così? Non è bello, non è giusto, non è corretto e non è sportivo vincere guardando in TV, è bello vincere sul campo e la contemporaneità dovrebbe essere garantita. In più, c’è un problema di ordine pubblico: in strada si riverseranno tante di quelle persone, altra cosa è se si va allo stadio, immaginate il pathos del Maradona. Ci sono degli ostacoli, innanzitutto convincere i broadcaster, c’è poi un problema di calendario perché il Napoli gioca martedì a Udine e la partita andrebbe spostata mercoledì, ma ci vuole il consenso delle società. Si sta paventando un piano b: qualora il Napoli non riuscisse ad ottenere lo spostamento, si sta pensando di attivare i maxischermi del Maradona per vedere Inter-Lazio allo stadio così che, se a fine gara parte la festa, avviene nello stadio. L’augurio è che la festa possa essere fatta non sul divano, in TV, ma partecipano dal vivo. Cambio argomento con l’antisportività della Juventus: Cuadrado che si tuffa, Allegri che va via dal campo e poi gli ispettori federali hanno scritto una cosa gravissima, che la Landucci furibondo ha aggredito verbalmente Spalletti con parole gravissime. “Pelato di merda, ti mangio il cuore”, Spalletti era sereno e non ha reagito, non c’è stata rissa, nessuno scambio di accuse o offese e se n’è andato per fatti suoi, da gran signore. Mi aspetto che questo signore venga punito gravemente, la Juventus deve smetterla di sentirsi defraudata, è stata avvantaggiata dall’arbitraggio di Fabbri perché l’espulsione di Gatti è talmente evidente che è grave che l’arbitro non se ne sia accorto, ma ancor più Aureliano al VAR. Devo fare i complimenti a Marelli che, in diretta, dice: “Basta guardare l’espressione truce del viso di Gatti per capire che c’è un raptus e si parla di condotta violenta”. Sul gol annullato a Di Maria, invece, ne ho sentite tante e tutte sbagliate. Lì si tratta chiaramente di una situazione prevista dal regolamento, cioè il fallo all’inizio dell’azione, si deve risalire a quello per capire se ci sono o meno irregolarità. Non abbiamo il dialogo tra il VAR e l’arbitro, non sappiamo cosa si sono detti, ma è la giusta applicazione del protocollo. Siamo alla follia, al signor Marchisio vorrei ricordare che è lodevole il suo intento di sdrammatizzare, ma fa parte di un servizio pubblico e deve avere la capacità di essere super partes e intellettualmente onesto, coi soldi nostri non può essere di parte, non ci siamo proprio. Così come questi salottini del nord sono diventati fatiscenti e maleodoranti e quando parla Bucciantini lo stoppano, il che è gravissimo. C’è cattiva informazione, la Juve che si sente defraudata non si può sentire e la vittoria è ancora più bella: più vanno ‘nfrev e più godiamo”.

Giancarlo Padovan: “Lotta Champions falsata dai risultati delle interessate: giocano a perdere”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista SKY: “È già successo che degli scudetti sono arrivati mentre altre squadre erano sul divano, ma capisco che sia più bello assegnarlo con la contemporaneità, ma è una formalità che riguarda una festa. La Lega è l’unico ente che può decidere in questo senso. Pochi pensavano ad uno scudetto, ma nessuno pensava ad un dominio assoluto, un gioco bello e senza quattro moschettieri che l’anno scorso hanno pianto tutti. Il primo posto è strameritato, non c’è la sola possibilità di pensare che qualcuno si potesse solo avvicinare, neppure se avessero dato altri 15 punti alla Juve. Uscita dalla Champions? Errori arbitrali evidenti. Non so se al VAR dormono, nel caso di Lozano vedono qualcosa che non c’è, si vedeva anche ad occhio nudo che era rigore. VAR da rendere più corretto? Ci sono sempre delle persone che discutono, va bene il VAR a chiamata, ma se a decidere è sempre quello che sbaglia, continuiamo a sbagliare. Effetto Chmapions per romane e milanesi? Quando sento parlare della lotta per la Champions falsata, lo è dai risultati delle interessate. Togliendo la Juventus che non ci entrerà, le altre giocano a perdere”.

Antonio Petrazzuolo: “Kvara e Osimhen stupiti come bambini”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Antonio Petrazzuolo, direttore Napoli Magazine: “Di sicuro, credo non ci sarà lo spostamento della partita. Ci sono già stati casi in cui lo scudetto è arrivato sul divano, questo a causa di diritti TV, spazi pubblicitari. Chi è nato nell’epoca di Maradona è cresciuto col declino, ricordo quella sensazione degli anni d’oro, ma la consapevolezza che si andava giocando piano piano scalando tra le serie. Credo che Napoli stia giustamente festeggiando già da diverse settimane e sarà ancora festa, di ritorno da Torino si sono divertiti tantissimo. Kvara sta vivendo tutta questa situazione con uno stupore da bambino, come Victor del resto. Dopo la vittoria con la Juventus si sono emozionati molto tutti. Zielinski a terra è la sintesi di questi anni, sintesi di un professionista serio e taciturno”.

Franco Di Staso: “Napoli ha dato pulizia e respiro al calcio italiano”.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Franco Di Staso, editorialistai: “Il calcio è mitologia e leggenda. Quando ho visto la Juventus cercare di vincere la partita per poter dire che sono i più forti e cercare una rivincita – seppur parziale – il momento più mitico si è avuto quando Cuadrado all’ennesima sceneggiata è stato beffeggiato dallo stesso arbitro. I due Dioscuri di cui parlo sono sotto le vesti di Elmas che ha fatto un cross di una morbidezza incredibile per Raspadori che ha fatto passare la palla sotto le gambe del portiere, contro l’ennesimo tentativo di frode. Sento parlare di campionato non corretto, ma questo è l’unico che io ricordo che sia veramente non falsato: la squadra migliore che gioca il calcio migliore sta stracciando il campionato, come succede nei migliori sport, di chi gioca meglio e vince. Napoli ha dato pulizia, respiro, è un momento green di questo calcio italiano”.