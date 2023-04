IL FISCHIETTO – NAPOLI vs SALERNITANA, dirige Marcenaro di Genova, al Var Di Martino

L‘Aia ha reso noto gli arbitri della 32esima giornata di campionato. Per l’anticipo di sabato, a Fuorigrotta, tra Napoli e Salernitana, possibile match scudetto per gli azzurri, Rocchi ha scelto il fischiettogenovese Matteo Marcenaro, con cui collaboreranno i giudici di linea Meli e Alassio, il quarto uomo Volpi e al Var Di Martino e Fourneau. L’arbitro genovese vanta un solo precdente con gli azzurri e risale all’agosto dell’anno scorso, quando la squadra di Spalletti, pareggiò, in casa ,con il Lecce per 1 a 1.