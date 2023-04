Riccardo Cucchi, Francesco De Core e Clemente Mastella a Radio Punto Nuovo

Cucchi: “Senza contemporaneità, lo Scudetto perde magia. Questo Napoli non è un fuoco di paglia, spero Osimhen rinunci a qualche euro per restare in azzurro”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Riccardo Cucchi, giornalista: “Vincere lo Scudetto senza la contemporaneità fa perdere tanta magia al risultato. Io sono cresciuto con il calcio alla radio, dove pagine di storie venivano scritte al triplice fischio. Oggi non si fa nemmeno un’eccezione per il bene o per la passione dei tifosi. Il business ha ormai travolto qualsiasi considerazione ed è un grave peccato che manchi la giusta sensibilità per capirlo. Il Napoli può aprire un ciclo, dobbiamo dirlo. Spalletti ha fatto un capolavoro, anche se bisogna ricordare che anche negli scorsi anni gli azzurri sono sempre stati ad altissimo livello. Per questa ragione sono convinto che questo Napoli non è un fuoco di paglia, ma vince con merito e programmazione. Osimhen? Mi auguro che non vada via e che le sirene cessino di essere così adulanti… Sono un inguaribile romantico: Osimhen ha il privilegio di giocare in una piazza come Napoli, dove è un re. Un qualcosa del genere non la vivrebbe da nessun’altra parte al mondo. Sarebbe bello che comprendesse il valore umano di tutto ciò, pur rinunciando a qualche euro nel proprio contratto. La Lazio contro l’Inter? La Lazio è una squadra strana, alterna grandi risultati a qualche caduta improvvisa. E’ imprevedibile, anche se gioca un grande calcio. L’Inter ha vinto con grande facilità contro la Juventus e non sarà stanca contro la Lazio… Quindi facciamo attenzione a che tipo di partita sarà”.

De Core: “La vera novità di questa festa sono le sagome dei calciatori per la città. A ‘Il Mattino’ abbiamo già in mente la prima pagina dello Scudetto…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco De Core, direttore de’ Il Mattino: “A Napoli si vedono talmente tanti di striscioni e murales nuovi, che è difficile raccontare quale sia il più bello! La vera novità di questo Scudetto, però, sono le sagome dei calciatori in giro per la città (ride ndr). Siamo in pieno delirio azzurro, quindi trovare lo striscione o il murales più bello della città è davvero un’impresa! Cosa ho pensato al gol di Raspadori? La reazione di Zielinski è quella che più mi ha colpito, compendia tutto quello che ha fatto il Napoli negli ultimi anni e le tante occasioni perse con Sarri o anche con Spalletti. Zielinski è uno dei senatori di questa scalata, ha avuta la reazione più bella dal punto di vista umano. Il Napoli quest’anno ci ha dato una lezione bellissima: che questo è uno Scudetto programmato, per quanto il distacco esagerato sia stato imprevedibile per tutti. La programmazione però è stata alla base di questo successo. La prima pagina dello Scudetto? Dateci un pizzico di suspence e di scaramanzia ancora (ride ndr)… La prima pagina l’abbiamo già disegnata in mente, ma ci sarà un richiamo nostalgico agli ultimi Scudetti del Napoli. Creeremo un ponte con quanto fatto 33 anni fa. L’intervista di Hamsik? Un pizzico di rimpianto è naturale, ma questo Scudetto è figlio anche di quelle stagioni. Certo che c’è il merito di Spalletti e dei nuovi acquisti, ma il Napoli ha respirato l’aria del vertice grazie a giocatori come Hamsik che hanno riportato la squadra in ambiti internazionali”.

Benevento, il sindaco Mastella: “Scudetto Napoli, dico grazie a De Laurentiis e faccio gli auguri al mio amico Manfredi. Ero nello spogliatoio nell’87…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Clemente Mastella, sindaco di Benevento: “La situazione del Benevento Calcio è pesante e questo incide sul morale anche per la festa Scudetto del Napoli. Nelle altre province vedo un osteggiare esagerato, a Salerno ci si crede competitor del Napoli, quando devono giusto pensare alla salvezza. Io poi ho una storia in azzurro, ero negli spogliatoi durante il primo Scudetto, quindi sono felicissimo. Una salvezza del Benevento? Sarebbe un miracolo, lo spero. Altrimenti fronteggeremo un danno incalcolabile per la città e per i tifosi, vediamo cosa succederà in questo ultimo frangente di stagione. Un messaggio a De Laurentiis o a Manfredi? Bisogna in primis ringraziare ADL per quello che sta facendo, nonostante qualche tifoso non sia d’accordo. Sta vincendo e lo sta facendo con il bilancio a posto. Al mio collega e amico Manfredi, invece, faccio gli auguri e l’in bocca al lupo per quello che vivrà la città in questi mesi. La speranza è di tornare a festeggiare insieme anche a Benevento. L’aggressione a Jureskin del Benevento? Ho scritto al calciatore e alla società, scusandoci a nome della città. Purtroppo ci sono malviventi che si mascherano da tifosi”.