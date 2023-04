Kim torna in Corea per la leva militare obbligatoria, la verità sul caso del difensore azzurro

Kim Min-Jae torna in Corea del Sud per svolgere la leva militare obbligatoria. E’ questa la notizia circolata nelle ultime ore in merito al difensore azzurro prossimo campione d’Italia con il Napoli. C’è però da fare chiarezza in merito a questa vicenda, visto che si stanno rincorrendo svariate voci in merito a ciò. Partiamo dall’assunto che in Corea del Sud c’è il servizio militare obbligatorio di 2 anni per tutti gli uomini. In certi casi speciali, il servizio militare può essere evitato grazie a dei risultati sportivi eccellenti come una medaglia alle Olimpiadi, o una vittoria negli Asian Game.



La Corea nel 2018 ha vinto la medaglia d’oro negli Asian Game che si sono svolti a Giacarta per quanto riguarda la disciplina del calcio, in quella squadra c’erano Kim Min-Jae e Son del Tottenham e anche altri giocatori noti in Europa.



Proprio grazie a questa vittoria, ecco quindi che Kim è stato esentato dai 2 anni di leva militare obbligatoria. Però, anche se non ha questo obbligo, un minimo di servizio militare deve essere fatto, per legge.Quindi invece di svolgere i 2 anni obbligatori, per legge dovrà farlo solo per qualche settimana. Son del Tottenham lo ha già fatto nel 2020, mentre Kim ancora no. Ecco che il difensore azzurro sta pensando di farlo quest’anno tra giugno e luglio e togliersi così definitivamente il pensiero. Si tratterebbe di un periodo che va dalle 3 alle 5 settimane. Di certo quindi Kim andrebbe a saltare le due partite amichevoli della Corea del Sud contro Perù ed El Salvador in programma il 16 e il 20 giugno. Dopo le dichiarazioni del difensore a fine marzo in merito alla sua stanchezza fisica e mentale dopo le altre 2 gare amichevoli giocate contro Colombia e Uruguay, i tifosi coreani stanno leggermente polemizzando in merito al fatto che Kim andrebbe quindi ad evitare di fatto di giocare i prossimi impegni, seppur in amichevole, con la nazionale asiatica. Venendo al Napoli però, considerando la fine del campionato fissata al 4 giugno, e considerando i giorni di ferie obbligatori per Kim, sembra quindi che la prima parte in ritiro a Dimaro possa essere a rischio per il difensore. Tutto da vedere comunque, la decisione di Kim deve essere ancora presa.

Fonte: calcionapoli24.it