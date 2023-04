Don Vincenzo Miranda a Globuli azzurri: quest’anno la grande bellezza, campane a festa

Don Vincenzo Miranda: quest’anno la grande bellezza

Don Vincenzo Miranda, direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale carceraria, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Paola Cascone, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “lo scudetto è frutto di un cammino programmato, possiamo dire che quest’anno è la grande bellezza. È una festa annunciata, è un successo indigesto per molti ma non dobbiamo cadere nelle provocazioni. Sicuramente farò suonare per mezzora le campane ed esorto anche gli altri parroci a fare lo stesso. Lo spostamento della data della partita? Capisco i problemi che avranno le persone che avevano già prenotato viaggi e alberghi ma era giusto fare così, è prevalso il buon senso. Non condivido le analisi che sento in questi giorni il popolo napoletano sembra che dia fastidio quando emerge, bisogna sempre circoscriverlo alla sceneggiata”.

Paolo Trapani: questo scudetto è un evento storico

Paolo Trapani, giornalista e scrittore, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Paola Cascone, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “non è mai successo che una squadra dominasse così in campionato, è un evento storico. La richiesta di alcuni club ultras di altre squadre di non esultare per lo scudetto nelle loro città? Assurdo che tifosi chiedano ad altri tifosi di non esultare”.

Gigi Pavarese: Giuntoli aveva ragione su tutto

Gigi Pavarese, direttore sportivo, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Paola Cascone, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: ” domenica tutti potremo dare libero sfogo ai nostri sentimenti e alla nostra gioia, anche io che ho vinto due scudetti da dirigente vivrò momenti di gioia. Forse ai tempi di Maradona potevamo vincere qualcosa di più ma ricordiamoci che la coppa Uefa di allora non è paragonabile alla Europa League di oggi, vi partecipavano squadre che si erano classificate anche al secondo posto, erano squadre molto forti. A inizio stagione i sostituti di giocatori come Mertens e Koulibaly erano stati giudicati in maniera negativa, ma i fatti hanno dimostrato che Giuntoli aveva ragione, ed è grazie a lui che sono maturati giocatori come Osimhen e Lobotka”.

Luca Bifulco: spero che da quest’anno inizi un ciclo

Luca Bifulco, docente, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Paola Cascone, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “i risultati sportivi quest’anno sono stati straordinari, e speriamo che non sia solo un evento straordinario ma l’inizio di un ciclo. La richiesta di non esultare per lo scudetto in altre città? Sicuramente i festeggiamenti sono collegati ai territori di contesto ma non possono essere vietati, si tratta di manifestazioni di gioie spontanee. Uno dei giocatori che mi piace di più è Lobotka, sia perché è arrivato in sordina sia perché anche se non appariscente è un calciatore che rappresenta il cuore pulsante della squadra”.

Vincenzo Pezzella: non mi piacciono gli snob anche napoletani stessi che guardano i festeggiamenti con sufficienza

Vincenzo Pezzella, magistrato di cassazione, è intervenuto a Globuli Azzurri, trasmissione ideata da Samuele Ciambriello e condotta assieme a Paola Cascone, in onda sulle frequenze radiofoniche di Radio Kiss Kiss Napoli e sul canale 76 del digitale terrestre Kiss Kiss Napoli TV: “la differenza tra questo scudetto e gli altri due? È passata una vita di mezzo, è un’altra vita, all’epoca l’alternativa allo stadio erano le radioline, ora il divano di casa, e si giocava con un’altra velocità. In queste ore sto vedendo commenti un po’ snob che non mi piacciono, anche da parte di professionisti napoletani”.