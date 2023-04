E’ qui la festa? Spalletti, eterno secondo in Italia, finalmente, sta per vincere anche in serie A

Domani pomeriggio, dopo 33 anni di lunga attesa, a Napoli, si potrebbe festeggiare lo scudetto edizione 2022/23. Uno degli artefici di questa splendida cavalcata della formazione azzurra è senza dubbio Luciano Spalletti, fino a qualche tempo fa, eterno secondo in Italia. Finalmente il tecnico toscano sta per scrollarsi di dosso questa fama. Si tratta di una vera e propria rivincita contro tutti e tutto. Giammai, in passato, aveva dominato, come quest’anno, nel nostro calcio, mettendo in bella mostra, coi suoi ragazzi, per gran parte dell’annata, calcio champagne, spettacolare e di rara bellezza. Il suo Napoli lanciato verso il terzo tricolore, ha fatto parlare di sé in tutto il mondo. Questo capolavoro, tuttavia è figlio di un lavoro che ha radici antiche a cui hanno contribuito pure Rafa Benitez e Maurizio Sarri. La svolta definitiva della crescita esponenziale della formazione partenopea parte proprio dall’allenatore di Figline Valdarno ma di origini napoletane, con il magnifico triennio all’ombra del Vesuvio, in cui, per ragioni extra calcistiche, cinque anni or sono non riuscì a vincere il campionato sebbene i 91 punti conquistati, record assoluto del club azzurro, che Lucianone, in questa stagione, potrebbe battere. Dunque domani è qui la festa? Questo è l’auspicio di milioni di tifosi napoletani!