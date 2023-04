Lo scudetto al Napoli sarà matematico quando…

Doveva essere il grande giorno ma il gol di Dia all’84° minuto ha rinviato la festa per il terzo scudetto della squadra azzurra. Ma allora quando i tifosi potranno festeggiare il tricolore? Alla fine del campionato mancano sei giornate quindi il numero massimo di punti che può fare una squadra nelle prossime partite è 18. Al momento l’unica squadra che facendo 18 punti potrebbe superare il Napoli è la sola Lazio che nonostante la sconfitta odierna è l’unica squadra che insegue gli azzurri, alla squadra partenopea basta però un punto per allontanare definitivamente la Lazio e aggiudicarsi lo scudetto, quindi un pareggio a Udine nella prossima giornata (giovedì 4 alle 18.30 o alle 20.45, a seconda delle decisioni della Lega) sancirebbe la vittoria matematica. Nella realtà siamo convinti che anche se il Napoli dovesse perdere tutte le partite che seguiranno lo scudetto se lo aggiudicherà lo stesso perché riteniamo poco probabile (per non dire impossibile) che la Lazio vinca tutte le partite che restano, anche oggi la squadra romana ha mostrato di avere molti limiti. Questo ultimo scenario comunque non lo auspichiamo perché se così fosse non sarebbe più il Napoli dei record, e ciò non sarebbe giusto visto il grande campionato di quest’anno, auspichiamo quindi che, non solo nella prossima giornata ma anche nelle altre, il Napoli faccia quanti più punti possibili per distaccare le squadre che seguono quanto più è possibile.