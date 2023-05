Quando si gioca Udinese-Napoli: la partita Scudetto può essere spostata di nuovo

Il pareggio per 1-1 con la Salernitana è stato una secchiata di acqua fredda sulla festa Scudetto del Napoli, che era stata apparecchiata per domenica e invece dovrà attendere ancora qualche giorno: con 18 punti di vantaggio sulla Lazio seconda e altrettanti a disposizione da qua a fine campionato, agli azzurri ne basta soltanto uno per la matematica certezza del terzo tricolore della propria storia, a 33 anni dall’ultimo dell’era Maradona. La data giusta potrebbe dunque essere giovedì, quando è in programma Udinese-Napoli, ma anche questa partita potrebbe seguire lo stesso destino del match con la Salernitana ed essere spostato.

Intanto se la Lazio mercoledì non batterà all’Olimpico il Sassuolo, potrà già partire la festa, sennò la squadra di Spalletti dovrà cercare quel punto mancante il giorno dopo appunto in casa dei friulani: partita inizialmente prevista come anticipo infrasettimanale martedì, ma poi diventata posticipo del giovedì assieme a Empoli-Bologna, in quanto effetto a cascata dello slittamento in avanti di 24 ore del match con la Salernitana, che tante polemiche aveva generato.

Udinese-Napoli si dovrebbe dunque giocare giovedì alle 20:45, ma anche stavolta la partita potrebbe essere spostata, per gli stessi motivi di ordine pubblico che già avevano portato ad analoga decisione per il match con la Salernitana: in questo caso non è in discussione il giorno, la gara resterebbe programmata il giovedì per evitare possibili incroci pericolosi il giorno prima, con la tifoseria azzurra a risalire la penisola contemporaneamente a quella della Roma impegnata in trasferta a Monza.

Lo spostamento riguarderebbe soltanto l’orario d’inizio della partita: secondo il Corriere dello Sport, è sicura la richiesta al Viminale da parte del Prefetto di Udine, Massimo Marchesiello (tra l’altro napoletano), di anticipare il match alle 18 o alle 18:30 per motivi di ordine pubblico condivisi ancora una volta dal Prefetto di Napoli Claudio Palomba. La ratio dello spostamento sarebbe nell’evitare situazioni di difficile gestione a tarda sera, se non nella notte, sia a Udine che al ritorno della squadra a Capodichino, memori dell’accoglienza post Juve da parte di 10mila tifosi azzurri alle ore 3.

Anche in questo caso, come per Napoli-Salernitana, la Lega Serie A si piegherebbe a motivi di forza maggiore che sono al di sopra delle sue decisioni. La procedura per arrivare allo spostamento sarebbe la stessa: se la richiesta del Prefetto (anzi, qua sarebbero due i Prefetti a spingere) fosse accolta dal Ministro dell’Interno, si passerebbe poi all’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ed infine al Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive) per il via libera definitivo.

Come detto, il Napoli potrebbe già vincere lo Scudetto “sul divano” il giorno prima in caso di mancata vittoria della Lazio sul Sassuolo, ma i Prefetti non vogliono correre alcun rischio, anche considerando il comunicato non esattamente improntato ad un’accoglienza amichevole pubblicato sulla propria pagina Facebook dal gruppo Curva Nord Udinese 1896: “Non abbiamo mai permesso a Juventini, Milanisti e Interisti di festeggiare nella nostra città. Allo stesso modo, a maggior ragione, non sono graditi né tollerati festeggiamenti di alcun tipo da parte dei napoletani. Udine è solo bianconera. RISPETTO!!!”

