Editoriale prepartita – Napoli, il Paradiso ti attende. Stasera, a Udine, si celebra il terzo scudetto

Editoriale prepartita. Dopo aver rinviato la festa scudetto, causa il pari con la Salernitana, di domenica scorsa, questa sera, il Napoli ha l’opportunità di chiudere, finalmente, la pratica campionato, in quel di Udine, portando a casa almeno un pareggio che darebbe la matematica certezza di celebrare la squadra azzurra Campione d’Italia 2022/23. Un titolo atteso da ben 33 anni. Napoli, subito dopo il termine del match della Dacia Arena, in caso di risultato positivo, darà ampio sfogo alla felicità del popolo partenopeo che si riverserà nelle piazze, con trombe, bandiere e cori inneggianti agli azzurri. Ma anche lo stadio Maradona, che per l’occasione aprirà i battenti al pubblico con la diretta della partita su otto maxischermi, esploderà, si spera, al triplice fischio dell’arbitro Abisso, direttore di gara portafortuna, visto che, con lui in campo, il Napoli ha vinto sei partite su sei. Ieri, nella conferenza stampa della vigilia, Spalletti, in un dialetto napoletano singolare ha affermato: “stu scudett ciò stam terzian chianu chianu”. Effettivamente, a molti sostenitori dei partenopei, intervistati dalle televisioni private, non è dispiaciuto il successo dei biancocelesti di Sarri, perché avrebbe lasciato un po’ d’amaro in bocca diventare campioni d’Italia senza scendere in campo. In città, in provincia e in tante località italiane ed estere, milioni di tifosi napoletani fremono per l’attesa. Ma oramai manca poco, meno di 1o ore ed un solo punto per esultare e manifestare al mondo intero la grande gioia per un’impresa che ha davvero dell’incredibile. Il Napoli ha, infatti, stracciato questo campionato, mettendo un autentico solco tra sé e le concorrenti più blasonate. Se i primi due scudetti sono stati vinti grazie alle prodezze del Dio del calcio sceso sulla terra, questo terzo tricolore della storia del club azzurro, è figlio di un collettivo unito e voglioso di regalare una enorme soddisfazione alla calorosa ed appassionata tifoseria che aspettava da una vita di tornare ai fasti di un tempo. La motivazione della gloria, per gli uomini di Spalletti sarà un incentivo di non poco valore, tanto è vero che, secondo i bookmakers, il Napoli ha nettamente il favore del pronostico, del resto anche i numeri in trasferta dell’undici partenopeo parlano chiaro: su 16 gare giocate lontano da Fuorigrotta, il bilancio e di 14 vittorie un pari ed una sconfitta, un ruolino di marcia eccezionale che è stato più determinante di quello casalingo. Se arrivassero i tre punti sarebbe il nono successo di fila, fuori casa. Dunque Forza Napoli, il Paradiso ti attende!