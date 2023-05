IL PUNTO SULLA A – 33esima giornata, Inter, Lazio, Juve e Atalanta ok, male per Milan e Roma

Fatta eccezione per i due ultimi postici di questa sera che vedranno in campo i match Udinese – Napoli e Empoli – Bologna, si è consumata ieri la 33esima giornata in cui hanno trovato la vittoria l‘Inter a Verona col punteggio tennistico di 0 a 6, la Juve, allo Stadium contro il Lecce per 2 a 1, l‘Atalanta, in casa, con lo Spezia per 3 a 2 ed infine la Lazio, all’Olimpico contro il Sassuolo per 2 a 0, risultato che non ha permesso al Napoli di festeggiare da casa. Gli azzurri, questa sera, devono almeno pareggiare, alla Dacia Arena, contro i friulani per celebrare, finalmente, il titolo di campioni d’Italia con 5 giornate di anticipo. Frenano, invece, il Milan, solo pari all’ultimo respiro, a San Siro, con la Cremonese per 1 a 1 e la Roma, che, a Monza, ha conseguito lo stesso risultato dei rossoneri. Successo pure del Torino a Marassi per 2 a 0 contro la retrocedenda Sampdoria. Per finire, pari spettacolare per 3 a 3, all’Arechi tra Salernitana e Fiorentina.