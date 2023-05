IL FISCHIETTO – Napoli vs Fiorentina, dirige Marchetti di Ostia i

Sarà il signor Marchetti di Ostia il direttore di gara di Napoli – Fiorentina, in programma domenica 7, al Maradona per la 34esima giornata di serie A. Gli azzurri si presenteranno con in tasca il titolo di campioni d’Italia, per cui vorranno festeggiare il terzo scudetto con la propria tifoseria. Al Var ci sarà Banti. Il fischietto della provincia di Roma ha arbitrato i partenopei, in passato, in due partite in cui ci sono stati due successi azzurri.