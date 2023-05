Vincenzo D’Amico, l’ex giocatore annuncia di avere un tumore: «I malati oncologici tirano fuori forze inaspettate»

Nato a Latina il 5 novembre 1954, nonostante un interessamento della Roma entra nel settore giovanile della Lazio nel 1970. Da lì, viene segnalato Tommaso Maestrelli, tecnico della prima squadra biancoceleste e, neanche diciassettenne, il 21 maggio 1971 esordisce da titolare in Serie B contro il Modena con la maglia numero 11. Dopo alcuni alti e bassi, entra definitivamente in rosa e diventa uno dei protagonisti nella stagione del primo scudetto del club (1973/74). Ben 336 presenze e 49 gol con la maglia della Lazio, della quale resta sempre tifoso anche una volta terminata la propria carriera. Diventa opinionista per le emittenti romane e nazionali, prima di allontanarsi definitivamente dalle scene. Ora invece dovrà vedersela con la battaglia più grande, nella speranza che possa vincerla con un altro dei suoi dribbling.