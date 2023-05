GARA DI MONZA – Il Tar cancella il divieto del Cams, i tifosi napoletani pronti a sostenere il Napoli in Brianza

Ottime nuove per i tifosi azzurri, pur se ancora non c’è l’ufficialità. Infatti sembra che il Tar abbia accolto il ricorso avverso il divieto di trasferta a Monza per i sostenitori del Napoli residenti nella regione Campania. Un vero colpo di scena, dopo la decisione del Cams, che solo 48 ore prima della gara della squadra partenopea in quel di Monza, aveva deciso di non far partire i napoletani per questa trasferta a causa di un possibile incrocio con tifoserie di altre squadre, sull’autostrada. La vicenda, nelle ultime ore, aveva tenuto con il fiato sospeso i supporter azzurri che avevano già comprato il biglietto dello stadio, del volo aereo e molti si erano pure garantiti una notte in albergo. Un fulmine a ciel sereno che poteva mandare all’aria i piani programmati dalle migliaia di supporters napoletani. Dunque con la revoca di tale divieto dovrebbe arrivare, a breve, il via libera alla trasferta allo stadio sponsorizzato dalla U – Power. Almeno questo è l’auspicio della piazza napoletana che tutt’ora vive momenti di ansia. Questa mattina se ne discuterà ancora, visto che regna ancora l’incertezza, che fa diventare, la questione, un giallo incredibile.