ANTICIPO DI SERIE A – Lecce vs Lazio finisce in parità per 2 a 2

Si è giocato ,ieri, il primo anticipo della 35esima giornata di serie A. In campo sono scesi il Lecce e la Lazio, allo stadio di Via del Mare; la gara è terminata sul punteggio di parità per 2 a 2 con la squadra di Sarri che è andata dapprima in vantaggio per poi essere rimontata e superata. Solamente nel finale i biancocelesti sono riusciti ad impattare la partita. Oggi, come di consueto, ci saranno altri tre anticipi: si parte alle 15 con Salernitana – Atalanta, quindi alle 18 toccherà a Spezia e Milan, al Picco ed infine in serata l’Inter ospiterà il Sassuolo.