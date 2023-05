CHAMPIONS – Sarà Manchester City vs Inter, la finale di Istanbul del 10 giugno prossimo

Nella seconda semifinale di ritorno di Champions League, giocata ieri sera, in Inghilterra, il Manchester City di Pep Guardiola, dopo l’1 a 1 del Bernabeu, ha travolto il Real Madrid di Carletto Ancelotti, detentore in carica del prestigioso trofeo continentale con il sonoro punteggio di 4 a 0, frutto di una partita dominata dai britannici in lungo ed in largo. Una vera lezione di calcio da parte del tecnico spagnolo inferta all’allenatore italiano. Pertanto, la finalissima di Champions, in programma in quel di Istanbul, il 10 giugno prossimo, vedrà di fronte l’Inter ed il City, con il team della Premier che partirà col favore del pronostico, almeno sulla carta, vista la strepitosa forma dei suoi giocatori. Tuttavia, il calcio non è mai stata una scienza esatta, dove il più forte vince sempre. In questo sport, infatti, può accadere tutto ed il contrario di tutto.