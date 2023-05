IL FISCHIETTO – NAPOLI vs INTER, dirige Marinelli di Tivoli, al Var Nasca

L’AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per le gare valide per la 36ª giornata del Campionato di Serie A 2022-2023 in programma tra domani, sabato, domenica e lunedì. Il big match Napoli-Inter di domenica 21 maggio, alle 18, allo Stadio Maradona di Fuorigrotta, sarà diretta dall’arbitro Livio Marinelli di Tivoli, in provincia di Roma, il quale sarà coadiuvato dai giudici di linea Bindoni e Colarosso, dal quarto uomo Marcenaro ed infine da Nasca al VAR . Per la cronaca il fischietto laziale vanta cinque precedenti con gli azzurri ed il bilancio è di 2 successi, un pari e 2 sconfitte.