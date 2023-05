De Laurentiis blocca Giuntoli: niente Juve, c’è un contratto da rispettare

Il presidente, forte del contratto fino al 2024, per ora non accetta dimissioni. Gli affari di mercato non decollano

Era inevitabile che il finale, anzi una delle scene clou di questo film che più passano i giorni e più diventa una telenovela sarebbe stata così: il mercato del Napoli, spettatore molto interessato delle vicende del suo direttore d’orchestra, confuso dai dubbi e dalle riflessioni. In sintesi: in stallo. In stand-by, tanto per non dare alla storia un’accezione drammatico-sportiva considerando che parliamo pur sempre di un club solido come una quercia e che per giunta ha appena conquistato lo scudetto. Però comunque in attesa degli eventi: e dunque della risoluzione della vicenda De Laurentiis-Giuntoli. La questione è nota: il ds flirta con la Juve ma ha anche un contratto con il Napoli fino al 2024, e DeLa non ha alcuna intenzione di liberarlo. Non accetta le dimissioni e per il momento alza barriere. Un muro alto contro il quale, fino a nuovo ordine, oltre all’architetto dello scudetto continuerà a sbattere anche il mercato azzurro. Teoricamente non è cambiato nulla, perché niente di ufficiale c’è, ma praticamente anche i sassi conoscono la storia: e giocoforza, con il direttore sportivo in bilico e l’allenatore pure non è mica possibile definire le strategie per il futuro. Ci sono le bozze, però, quelle si. E sono di un certo livello e grandi prospettive: Giorgio Scalvini e Davide Frattesi, 19 e 23 anni di talento, vanno bene per tutte le stagioni. Cioè le scrivanie.

Corriere dello Sport