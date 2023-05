Fedele e Trombetti a Radio Marte in Forza Napoli Sempre

Enrico Fedele, dirigente sportivo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: “La storia tra Spalletti e il presidente è una farsa che offende la passione dei napoletani. Che cosa succederebbe se dicessero la verità? Stiamo rischiando di offuscare una festa dopo 33 anni per questa situazione. Secondo me Spalletti ha fatto una scelta sua personale, il presidente ha azionato il diritto per l’opzione dell’anno prossimo e l’allenatore avrà risposto che non se la sente. Ma perché non dirlo? Per la scelta degli allenatori, e non solo, io ho molta fiducia in De Laurentiis. Io credo che la situazione che è stata trovata sia quella di un anno sabbatico. Per me Spalletti ha analizzato la situazione pensando che avrebbe potuto guadagnare tanti soldi. Ha però preferito lasciare perché evidentemente non si trova, non ce la fa, ed ha chiesto di essere lasciato libero. Io sono convinto che la scelta del nuovo allenatore sarà quella di un condottiero di grido. Mi trovo d’accordo con il nome di Conte o con quello di Luis Enrique. Seppure bravissimo, e mi riferisco a Spalletti, per me gli allenatori dopo due anni devono andar via. Infatti se dovessero trovare un nuovo accordo sarebbe, per me, il peggior male per il Napoli. Secondo me il profilo di un nuovo allenatore deve corrispondere ad un mister che ha vinto”

Guido Trombetti, matematico e politologo, è intervenuto a Radio Marte nel corso di Forza Napoli Semprecondotto da Gianluca Gifuni: “Non riuscire a dare continuità ad un ciclo vincente nel Napoli è una cosa veramente misteriosa. Io mi auguro solo che al più presto si faccia chiarezza e si pensi ad un sostituto. Quando ci sono queste situazioni ci sono sempre responsabilità di tutti. Devo però dire che c’è un contratto e il presidente De Laurentiis ha la forza del contratto. Non mi spiego perché Spalletti abbia cambiato idea. Per me non c’è spazio per altre interpretazioni alle dichiarazioni di ieri; Spalletti ha detto io me ne vado. Quali siano i veri motivi li conosce solo lui. E sicuramente non è colpa della pec. Ripeto, i motivi veri li conosce solo Spalletti. Io sono convinto che di fondo c’è un’incompatibilità caratteriale; essendo anche il mister un carattere molto difficile, ha deciso di andare via. Certo il presidente non ha il miglior carattere di questo mondo ma non dimentichiamo di quando Sarri andò a firmare un contratto a Londra senza dire niente a De Laurentiis. I contratti, nel mondo delle professioni, sono una cosa seria. Il prossimo allenatore del Napoli dovrà essere un nome di grido. Io direi che il prossimo nome potrebbe essere Allegri: Spalletti va a Torino, la Juve paga mezzo stipendio ad Allegri e metà lo paga De Laurentiis. Sarà una boutade ma non mi sembra proprio fantascientifica”