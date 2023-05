De Laurentiis: “Luis Enrique vuole la Premier, valutiamo una decina di tecnici per il 4-3-3”

“Luis Enrique è un grande allenatore ma vuole andare in Premier League. Competiamo con campionati che sono più attraenti del nostro. Posso dirgli che in Inghilterra non si mangia bene come a Napoli e che aprendo la finestra la mattina vedrà la nebbia e non il Golfo. Ma più di questo…”. Dopo aver annunciato pubblicamente l’addio di Luciano Spalletti, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis replica così alle voci su un interessamento per l’ex ct della Spagna. “Stiamo valutando allenatori per il 4-3-3, ho valutato una decina di profili, sceglierò il migliore per proseguire il ciclo”, ha detto al TG Rai.

Sull’obiettivo nella prossima Champions League: “Non voglio fare competizione col passato, guardo solo al futuro. Certo quello già fatto serve come stimolo per fare meglio. Poi ci sono anche gli avversari. Dobbiamo cercare di avere la Dea bendata per l’Europa, nei sorteggi ci si gioca tutto. L’ho sempre detto, le manifestazioni europee andrebbero modificate ma lì non posso incidere e debbo sottostare all’ordinamento della Uefa e non posso derogare, ma cercheremo anche lì di batterci come sempre, fin dall’epoca di Mazzarri. Faremo del nostro meglio per accontentare i tifosi che sono il vero nostro bene. Noi lavoriamo per loro e loro devono sostenerci e devono rendersi conto che devono far parte del Napoli e non si devono avvilire se qualcosa non va nel verso giusto. Ci risolleveremo da qualche sbaglio”.