Napoli: l’avventura di Spalletti all’ombra del Vesuvio partirà il 5 luglio

Il neo allenatore del Napoli Luciano Spalletti inizierà la sua avventura, all’ombra del Vesuvio, lunedì 5 luglio, per poi essere presentato alla stampa tre giorni dopo, ovvero il giorno 8 al Centro Sportivo di Castel Volturno. Lo Spalettone toscano, la prossima settimana, quindi visiterà le strutture e i campi di gioco dell’impianto della provincia di Caserta che, di qui a poco, diventerà il suo quartier generale. Intanto domani il presidente De Laurentiis, come già anticipato in precedenza, romperà il silenzio, in una conferenza stampa nella capitale. L’ex tecnico di Roma e Inter, oramai, è in procinto di arrivare nel capoluogo partenopeo armato di tante buone intenzioni e con un piano ben dettagliato. Per la piazza napoletana si profila un nuovo ciclo sotto l’egida di un allenatore navigato che ha ottenuto in carriera ben 11 qualificazioni alla manifestazione continentale per club più prestigiosa. Ricorderete l’impresa compiuta in Friuli con l’Udinese, che raggiunse la zona Champions grazie al lavoro certosino del mister di Certaldo.

Fonte “Corriere dello Sport”