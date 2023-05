Festa Scudetto di domenica prossima – De Laurentiis svela i maggiori ospiti dell’evento al Maradona

Domenica 4 giugno si conclude il campionato 202/23, stravinto dalla squadra partenopea sotto la guida di Spalletti, il quale ha già ufficializzato di voler lasciare la panchina. Un’uscita da vincitore che, tuttavia, la piazza napoletana non ha preso di buon grado. Il tecnico di Certaldo, pur sotto contratto per un altro anno, ha deciso di stare fermo per godere di un periodo di pausa al fine di stare vicino alla figlia piccola e alla sua famiglia. Benché i giocatori abbiano già celebrato da tempo il tricolore conquistato dopo ben trentatré anni, i festeggiamenti proseguiranno con l’ultimo atto, in quel di Fuorigrotta, dopo il match contro i blucerchiati, retrocessi in cadetteria, con la premiazione della Coppa Scudetto e con lo show che sarà condotto da Stefano De Martino. A tal proposito il patron azzurro ha reso noto i nomi dei maggiori ospiti che interverranno sul palco del Maradona, allestito per l’occasione: artisti, attori e cantanti di fama si esibiranno per allietare la serata. Tra questi ultimi ci saranno Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo con il nuovo inno, Emma Marrone, Arisa, Stash, Clementino, Enzo Avitabile e molti altri. La grande festa sarà trasmessa su Rai 2 e si potrà vedere anche, attraverso dei maxischermi , installati in diverse piazze di Napoli e provincia.