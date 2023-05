IL FISCHIETTO – NAPOLI vs SAMPDORIA affidata a Feliciani di Teramo, al Var Marini

Gianluca Rocchi , designatore arbitrale, ha scelto per il match Napoli-Sampdoria, in programma domenica 4 giugno alle ore 19.00 al “Maradona” e valida come ultima giornata della Serie A TIM 2022/23 il signor Feliciani di Teramo, trentunenne fischietto che ha esordito in A solo l’anno scorso. I suoi assistenti saranno Liberti di Pisa e Palermo di Bari mentre il quarto uomo Maggioni di Lecco. Infine agiranno in sala Var Marini di Roma 1 e Rapuano di Rimini. Naturalmente non ci sono precedenti tra Feliciani e gli azzurri.