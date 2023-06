FINALE EUROPA LEAGUE – Va male alla Roma, sconfitta ai rigori dal Siviglia alla sua settima Coppa

La maledizione dei calci di rigori colpisce ancora una volta, in campo europeo, la Roma. Infatti dopo la delusione col Liverpool, in Coppa Campioni, del maggio 1984, i giallorossi sono stati nuovamente battuti nelle lotteria dei penalty, dagli spagnoli del Siviglia per 5 a 2, dopo che i tempi regolamentari e quelli supplementari si erano chiusi sull‘1 a 1, in virtù dei gol di Dybala e dell’autorete di Mancini. La squadra di Mourinho, seppur sconfitta, esce a testa alta da questa manifestazione in cui, nell’ultimo atto, in quel di Budapest, la fortuna le ha girato le spalle. Per gli andalusi si tratta della settima vittoria su sette finali nella seconda competizione continentale. Un autentico record, difficilmente da battere. Al termine del match, il tecnico portoghese ha parlato di risultato bugiardo, perchè i suoi ragazzi non hanno affatto demeritato. Quindi, sul tema del suo futuro, Mourinho ha dichiarato:

“Intendo restare a Roma , ma i miei giocatori meritano di più e anche io merito di più. Non mi basta essere l’allenatore, l’uomo di comunicazione, la faccia della società quando bisogna dire che ci hanno ‘derubato’. Non vado via ma voglio restare nella condizione di dare di più”.