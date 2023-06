Classifica candidati migliori calciatori serie a 2022/23 – Tra i centrocampisti non compare l’azzurro Lobotka

Assurda scelta della Lega Calcio di serie A, riguardo la speciale classifica del migliori centrocampisti dell’annata che sta per concludersi. In questa graduatoria, nei tre candidati al premio, incredibile a dirsi manca il nome di Stanislav Lobotka. Grossa la delusione dei tifosi napoletani sui social che hanno scritto di nominations assolutamente non veritiere che non rispecchiano la realtà. Dal canto suo il brasiliano Juan Jesus, rispetto alla tifoseria, ha voluto fare dell’ironia sulla decisione della Lega di escludere dai papabili il compagno di squadra slovacco. Il difensore del Napoli su Instagram ha scritto: “Lobotka gioca a calcio tennis”

Il centrocampista di Spalletti si è rivelato uno dei perni principali della mediana e quando è mancato si è sentita moltissimo la sua mancanza. In verità la credibilità del nostro calcio, dopo la sentenza scandalosa sulla manovra stipendi da parte della Juventus, è andata a farsi benedire, per cui di che ci meravigliamo.