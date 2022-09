Un sabato di serie A all’insegna del successo esterno. Infatti nei tre anticipi della settima giornata di campionato, si sono registrate le vittorie dell’Empoli a Bologna per1 a 0 e del Sassuolo, al fotofinish, a Torino, sempre di misura. Nell’altra partita, Spezia vs Samdoria , successo dei liguri per 2 a 1. Nella giornata odierna le altre sette gare in programma tra cui spicca Milan vs Napoli di stasera.