Tutti i record del Napoli e le statistiche della stagione 2022 – 2023

Il Napoli di Spalletti resterà nella storia non solo per lo Scudetto vinto dopo 33 anni ma anche per aver dominato le statistiche delle scommesse per tutta la stagione di Serie A 2022 – 2023.

Sono tantissimi i record e le prestazioni eccelse che i Partenopei hanno collezionato, su tutte il primato in Champions League delle italiane nei gironi per numero maggiore di gol segnati, la migliore difesa e il miglior reparto offensivo del campionato, ma anche i singoli protagonisti sono stati premiati con diversi riconoscimenti.

I premi dei calciatori singoli del Napoli

Spalletti ha vinto il premio come miglior allenatore della Serie A e non poteva essere altrimenti, perché ha chiuso il campionato praticamente a gennaio e non ha mai avuto rivali durante la stagione.

Kvaratskhelia ha vinto il premio come miglior giocatore con i suoi 12 gol e 10 assist: praticamente onnipresente. L’asso nigeriano Osimhen ha spazzato via la concorrenza sotto porta, diventano un leone in area di rigore e fissando lo score del capocannoniere a 26 reti: miglior attaccante. Per Kim il premio di miglior difensore.

Le statistiche del Napoli 2022 – 2023

In Champions League i Partenopei hanno realizzato 20 gol nelle prime 5 gare, diventando la squadra italiana ad aver segnato più reti nei gironi di questo torneo. Nelle 10 gare totali disputate fino ai quarti di finale, le reti sono diventate 26, i gol subìti soltanto 8.

Nel campionato di Serie A la differenza con le altre è stata ancora più netta, con 90 punti conquistati nelle 28 vittorie e nei 6 pareggi, le 4 sconfitte restano soltanto poche parentesi amare e non determinanti ai fini della stagione.

I gol segnati sono 77 e le reti subìte soltanto 28, questo si traduce con il miglior attacco e il miglior reparto offensivo della categoria. Non fa nessuna differenza se al Diego Armando Maradona o in trasferta, perché il Napoli targato Spalletti ha stracciato via la concorrenza diventando la migliore squadra in Casa con 14 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, e anche la migliore squadra fuori casa con lo stesso identico filotto di risultati.

Fra le altre pedine fondamentali che si sono distinte in campo per la riuscita di questa impresa molto più che eccezionale, quasi unica, ci sono Elmas con 6 gol e 3 assist, Simeone con 4 reti e 1 assist, Zielinski con 3 gol e ben 8 assist, Anguissa con altrettante reti e 5 assist.

Menzione speciale per Di Lorenzo che ha messo a segno 3 gol e 4 assist, un difensore di una forza straordinaria che molto presto tornerà in campo ma non con gli Azzurri Partenopei.

Tra le prossime gare importanti, il capitano Di Lorenzo sarà impegnato con gli Azzurri Nazionali nella sfida delle semifinali di Nations League fra Italia e Spagna, il Campione Europeo si prepara a vincere il suo terzo titolo in carriera dopo lo Scudetto con il Napoli 2023 ed Euro 2020 insieme agli uomini di Mancini.