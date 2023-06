Ultim’ora – Ci ha lasciati Silvio Berlusconi, aveva 86 anni, il Monza calcio piange il suo presidente

Stamane, all’ospedale San Raffaele di Milano, dove era ricoverato da venerdì, si è spento il presidente Silvio Berlusconi, il quale aveva, da tempo una leucemia fulminante ed ultimamente aveva trascorso ben 45 giorni nel nosocomio milanese per potersi curare. L’ex Premier aveva 86 anni ed era uno degli imprenditori, politici e uomini di calcio più noti in Italia e all’estero. Il Monza Calcio è in lutto per la morte del suo massimo rappresentante. Berlusconi, in verità aveva accusato molti problemi di salute al punto di subire operazioni alquanto delicate: tra le più recenti, nel 2016 ebbe un intervento al cuore per la sostituzione della valvola aortica, e quattro anni fa fu operato d’urgenza per un’occlusione intestinale. Malgrado ciò non si era astenuto dalla guida del partito di centrodestra da lui stesso fondato, ossia Forza Italia. alle elezioni del settembre 2022 era stato eletto senatore, tornando in parlamento dopo nove anni di assenza.