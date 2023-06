Nuovo allenatore Napoli – Probabile fumata bianca tra De Laurentiis e Paulo Sosa? A breve si scioglierà l’enigma

Dalle ultime notizie sul futuro tecnico che sostituirà Spalletti sulla panchina del Napoli, risulta che il presidente De Laurentiis abbia parlato, a cena, con l’allenatore portoghese, attualmente in rotta con la Salernitana, Paulo Sosa. Un indizio che potrebbe far pensare ad un matrimonio tra i due per la prossima stagione. L’ex trainer della Fiorentina gradirebbe molto prendere l’eredità di Spalletti, al quale ha pure telefonato per chiedere notizie sul Napoli. Ormai, a Salerno già si pensa a rimpiazzarlo, Iervolino, infatti, ha fatto la sua scelta, decidendo di cambiare allenatore. Paulo Sosa, pertanto, punta tutte le sue carte per spostarsi di una cinquantina di Km da Salerno. Fumata bianca in vista? Siamo ancora nel campo delle ipotesi ma, a breve, finalmente si scioglierà l’enigma sul prossimo tecnico dei partenopei. In realtà i trascorsi del portoghese sono zeppi di alti e bassi, ma la salvezza dei granata, con largo anticipo, potrebbe far pensare ad una nuova epoca. Il Napoli rappresenterebbe la sua occasione per dimostrare tutte le proprie capacità di grande stratega della panchina. I tifosi del Napoli, tuttavia, sono sempre scettici e attendono con ansia l‘evolversi della situazione.

Fonte: Repubblica