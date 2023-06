Il Punto sulla A – Il Verona si salva battendo lo Spezia, per 3 a 1, nello spareggio, liguri in B, sale invece il Cagliari

La serie A ha emanato, ieri, l’ultimo verdetto: il Verona conquista la permanenza, battendo lo Spezia, per 3 a 1, nello spareggio salvezza. I liguri, quindi, retrocedono in serie B. Dalla cadetteria, invece, sale il Cagliari, dopo un solo anno di purgatorio, avendo vinto la finale play off, contro il Bari, per 1 a 0, negli ultimi minuti di gioco. Grossa delusione per i tifosi pugliesi che credevano nel ritorno in massima serie. Claudio Ranieri, 71enne tecnico dei sardi, ha compiuto un’autentica impresa, conquistando una promozione, alla vigilia, insperata.