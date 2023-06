Coppe europee – Flop Italia, anche l’Inter cede al City in Champions

Tre finali europee perse dalle nostre squadre italiane nelle rispettive competizioni del vecchio continente. Infatti, dopo i k o di Roma e Fiorentina in Europa e Conference League, le speranze italiche erano riposte nella squadra di Simone Inzaghi, in Champions, pur consapevoli che l’ostacolo inglese fosse difficile da superare. Purtroppo, seppur immeritatamente, ieri sera, in quel di Istambul la compagine nerazzurra é caduta per 1 a 0, contro il City di Pep Guardiola, capace di vincere il triplate col suo Mancheste.Tuttavia, le nostre formazioni non escono ridimensionate da questo inatteso flop. Roma, Fiorentina e Inter meritavano molto di più, la dea bendata ha girato loro le spalle ed é successo il patatrac. Bisogna dire peró che a margine di una sconfitta c’è sempre qualche errore difensivo o offensivo da parte dei giocatori della formazione soccombente e l’Inter ha pagato a caro prezzo le occasioni sciupate sotto porta. Davvero clamoroso il gol fallito da Lautaro Martinez. Peccato, perché non si é notato alcun divario tra le due finaliste Champions, il diavolo infatti, non é sembrato così brutto come lo si dipingeva alla vigilia. Ora, concluse tutte le competizioni si dedicherà tanto spazio al calciomercato estivo che tra qualche settimana aprirà ufficialmente i battenti. Moltissimo bolle in pentola, col Napoli che sarà al centro dell’attenzione con il tema caldissimo dell’allenatore e con la possibile cessione, a peso d’oro, di Osimhen. Tuttavia, ai nastri partenze della prossima stagione, il club partenopeo ha l’obbligo di difendere lo scudetto stravinto quest’anno, per cui dovrà essere allestita una squadra competitiva con giocatori di pari livello di quelli che dovrebbero partire, come il sudcoreano e il nigeriano. Mah staremo a vedere. Al momento godiamoci qualche settimana di vacanza per poi ripartire coi botti del prossimo mercato .