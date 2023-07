Out Out di Lotito a De Laurentiis per Zielinsky, oggi l’offerta è di 20 mln ma potrebbe scendere col tempo

Dopo la partenza del centrocampista serbo Milinkovic Savic per l’Arabia Saudita, la Lazio è alla ricerca di un degno sostituto e la scelta è ricaduta sul giocatore polacco del Napoli Piotr Zielinsky che ha il contratto in scadenza a giugno dell’anno prossimo. Lotito ha già fatto un’offerta al patron De Laurentiis di 20 milioni, rispedita però al mittente. A tal proposito il massimo esponente della seconda squadra capitolina ha mandato una sorta di out out al club partenopeo affermando quanto segue:

“Ho offerto al Napoli 20 milioni per un giocatore di 29 anni in scadenza di contratto. Ma ora l’offerta scenderà col passar del tempo perché nel calcio funziona cos’, accetti subito oppure rischi di far diminuire il valore del cartellino del calciatore. Non si può chiedere più di tanto per lui che se non firma con la società di De Laurentiis, a gennaio potrà scegliersi un0altra squadra liberamente. Nel caso non si concludesse l’affare, la seconda scelta della Lazio sarebbe Lazar Samardzic dell’Udinese, nel mirino anche dal Napoli.