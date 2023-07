Mercato – Mario Giuffredi smentisce le voci di un possibile trasferimento di Faraoni al Napoli

Giovanni Di Lorenzo ha coronato il suo desiderio di voler chiudere la carriera con la maglia azzurra, infatti la SSCN e Mario Giuffredi che era a Dimaro per curare gli interessi di suoi assistiti hanno trovato l’intesa per il rinnovo fino al 2028, con un’opzione sull’anno successivo; in definitiva un contratto a vita per il forte capitano del Napoli e perno essenziale della nazionale italiana. Ma il procuratore di Di Lorenzo ha voluto far chiarezza pure sulle tante voci che parlavano di un arrivo a Napoli del terzino Davide Faraoni dal Verona. Insomma Giuffredi ha smentito ogni possibile approdo alla corte di Garcia del veronese, affermando che il suo giocatore si trova benissimo nella città scaligera e non si muoverà di lì. Infine si è parlato anche degli altri suoi assistiti in forza al club azzurro, ossia Mario Rui e Politano. Sul portoghese si sta lavorando per addivenire ad un’intesa a breve termine , mentre l’ex Sassuolo è stato frainteso, lui ha tutte le intenzioni di continuare con questa maglia, ha concluso il manager.