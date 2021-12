Sky – Insigne-Toronto, proseguono i contatti: i dettagli dell’offerta del club canadese

Lorenzo Insigne non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Napoli, in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. Tra le squadre che sono interessate al capitano azzurro c’è il Toronto: il club canadese ha avviato da tempo i contatti con l’entourage di Insigne e la trattativa sta andando avanti. L’ultima offerta messa sul tavolo dal club di MLS è un contratto quinquennale da 11,5 milioni a stagione più 4,5 di bonus legati a gol e assist realizzati. Insigne non ha ancora accettato, ma è fortemente tentato dall’offerta e dovrebbe presto dire definitivamente “sì”. Qualora dovesse accettare, infatti, il contratto andrebbe depositato entro marzo (termine di chiusura del calciomercato USA) per poi trasferirsi effettivamente a giugno una volta conclusa la stagione con il Napoli. La situazione con il Napoli, invece, è rimasta la stessa: il club di De Laurentiis non ha né rilanciato né presentato nuove offerte.

Fonte: gianlucadimarzio.com