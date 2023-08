Zielinski ha deciso di dire di sì all’Al Ahli nelle scorse ore. Cifre e dettagli della trattativa

Piotr Zieliński è vicinissimo al trasferimento in Arabia Saudita. Il centrocampista polacco aveva sempre rifiutato gli approcci della Saudi Premier League, ma nelle ultime ore ha finalmente trovato l’accordo con l’Al Alti per consumare l’addio. A un anno dalla fine del suo contratto con il Napoli, Zielinski firmerà un accordo che porterà nelle sue tasche 15 milioni di euro per tre stagioni, di fatto con un aumento di circa il 350% del suo attuale accordo con gli azzurri che gli corrispondevano 4,2 milioni annui. Così si sta avvicinando sempre di più la fumata bianca, dopo che lo stesso club aveva trovato gli argomenti per convincere il Napoli a 28 milioni di euro più bonus – per arrivare intorno ai 30 finali.

Ieri De Laurentiis era a Roma e voci parlano di un summit con l’intermediario di Gabri Veiga, con la chiusura che è oramai a un passo da venerdì scorso. Era un’operazione slegata da quella di Zielinski ma che, ora, diventa ancora più calda. Gli ultimi dettagli verranno quindi probabilmente limati nelle prossime ore e Veiga diventerà un nuovo giocatore azzurro. Non è detto che il mercato del Napoli si fermi qui per il centrocampista, ma Koopmeiners è sempre più difficile, perché l’Atalanta sta alzando il tiro: 60 milioni.

TuttoMercatoWeb.com