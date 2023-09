Mercato – De Laurentiis ha investito, in questa sessione estiva, circa 100 mln di euro

Facendo i conti in tasca al club azzurro, si evince che il presidente De Laurentiis ha investito, nella sessione estiva del calciomercato, circa 100 milioni di euro, classificandosi in terza posizione in quanto ad uscite per acquisti e cessioni. Solo le due milanesi hanno speso qualcosina in più. Il saldo finale vede una quota negativa di -26 mln. Da considerare che i riscatti di Simeone e Raspadori, costati 37 milioni, sono andati nel bilancio di quest’anno. Inoltre sono stati spesi, per i tre nuovi acquisti 47 milioni; Lindstrom 25, Cajuste 12 e Natan 10. In più ricordiamo le operazioni Caprile e Cheddira con il Bari, per un importo di altri 16 milioni. I due giocatori sono stati dati in prestito a Empoli e Frosinone.