ANTEPRIMA PARTITA BOLOGNA vs NAPOLI – Mach fondamentale per il futuro di Garcia

Dopo il successo soffertissimo in Portogallo, contro il Braga, il Napoli, domenica pomeriggio, per la quinta di campionato, dovrà cimentarsi nella difficile trasferta emiliana contro il Bologna, un match fondamentale per quanto riguarda il futuro dell’allenatore francese, sempre sulla gogna, a detta dei tifosi, colpevole di aver rotto il bellissimo giocattolo di Spalletti. La squadra di Motta cerca il colpaccio contro i campioni d’Italia, che non vivono un momento brillante, dal canto loro gli azzurri intendono rimettersi in carreggiato dopo le opache prestazioni recenti. L’inizio di stagione dei rossoblù è stato altalenante, con 5 punti racimolati in quattro partite, a più tre sulla zona pericolosa. Nell’ultima giornata è giunto un pareggio per 0-0 in trasferta con l’Hellas Verona. Dunque, entrambe le contendenti sono reduci da un pari esterno. I partenopei, oggi, sono a quota 7 con un distacco di ben 5 lunghezze dalla vetta occupata dall’Inter. Il Napoli dello scorso campionato, purtroppo, è solo è un bel ricordo. I felsinei dovrebbero scendere in campo contro gli uomini di Garcia schierandosi con il solito modulo 4-2-3-1. Punta centrale sarà Zirkzee, con Ndoye, Ferguson e Karlsson a supporto sulla linea di trequarti. A centrocampo dovrebbero esserci Aebischer e Remo Freuler. Viceversa gli ospiti rispettando il 4/3/3 si schiereranno con Meret in porta, davanti al quale i centrali saranno RRahmani o Ostigard con a fianco sempre Juan Jesus. Sulle fasce basse, ovviamente Di Lorenzo sulla destra e Olivera su quella mancina. Nella zona mediana il solito trio composto da Zielinski, Lobotka e Anguissa. Infine il tridente offensivo collaudato con Osimhen al centro e Politano e Kvaratskhelia ai lati. Pertanto, le possibili formazioni, a meno di colpi di scena, potrebbero essere le seguenti:

Bologna (4-2-3-1): Skorupski, Posch, Beukema, Lukumi, Christiansen, Aebischer, Freuler, Ndoye, Ferguson, Karlsson, Zirkzee.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani,/Ostigardd, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia.

Passiamo adesso ai numeri della partita: le due compagni si sono affrontate, in passato, in 4 competizioni per un totale di 148 partite, lo score vede in vantaggio i partenopei che vantano 60 vittorie contro 47, 41 pareggi. I gol complessivi, per il Napoli, sono 223 e 199 quelli incassati. Bologna e Napoli si sono incontrate, ultimamente, nel marzo scorso, al Dall’Ara ed il risultato fu di 2 a 2, risultato che impedì a Spalletti di superare il record di 91 punti, appannaggio di Sarri. Se, invece prendiamo in considerazione soltanto le gare giocate in terra Emiliana, i padroni di casa si sono imposti sugli ospiti in 34 occasioni contro 21, mentre i risultati nulli sono 17. Infine, le reti realizzate dai rossoblù risultano essere 116, 93, viceversa per gli azzurri.