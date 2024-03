EDITORIALE PRE CHAMPIONS LEAGUE – Napoli, contro il Barcellona, serve una notte da leoni per salvare la stagione

Editoriale pre Champions. Stasera, non al Camp Nou, ma all’Estadi Olímpic Lluís Companys, il Barcellona di Xavi e il Napoli di Calzona si giocano il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Come ricorderete, il punteggio dell’andata, al Maradona, fu di 1 a 1, risultato che obbliga ambedue le formazioni a vincere, al fine di andare avanti nella massima competizione europea. Per gli azzurri sarebbe la seconda volta consecutiva che approderebbe ai quarti, mentre i blaugrana mancano l’obiettivo dal quattro anni. Si tratta di un big match importantissimo per gli uomini del ct della Slovacchia, per salvare una stagione, anche in chiave Mondiale per Club, che vedrà come spettatrice, più che interessata, la Juventus, in vantaggio, per ora, sui partenopei. Qualora il Napoli fosse eliminato, per i bianconeri, si aprirebbero le porte dell’ex Mundialito. De Laurentiis tiene moltissimo alla partecipazione a questa competizione che si disputerà in America, a tal punto da mettere in palio un premio da dieci milioni di euro, ma tutto passa per lo stadio dei rivali del Real Madrid, che malgrado due assenze pesantissime ha qualche chance in più degli ospiti, secondo i pronostici. Ospiti che, sicuramente, rispetto al passato, sono migliorati, tuttavia, non ancora guariti; per sbancare il Montjuïc, al Napoli sevirà una notte da leoni per giocare con la rabbia agli occhi ed il coltello tra i denti onde dimostare che questa squadra non è più passiva, come con Garcia e Mazzarri. Il neo tecnico azzurro sta lavorando bene, in particolare sulla mente dei suoi ragazzi, per cui, un piozzico di ottimismo, questa sera, è più che lecito. D’altronde, in campo scenderà la formazione più affidabile, con il tridente d’attacco composto da Politano, Osimhen e Kvaratskhelia,quest’ultimo, straordinario, contro il Torino. L’ultima volta che i catalani hanno affrontato i campani, che avevano in panchina Gennaro Gattuso, fu nell’annata 2021/22, nei play off di Europa League. Anche all’erpoca, il mach di Fuorigrotta si concluse sull’1 a 1 ma al ritorno, in Spagna, il Barcellona di Messi piegò il Napoli per 3 a 1. Solo quattro calciatori presenti in quella infasusta gara del Camp Nou, vestono oggi, ancora la casacca azzurra: si tratta di Capitan Di Lorenzo, Mario Rui, Demme e Zielinski. Però, attualmente, Demme è fuori rosa e il polacco non è in lista Champions. Dalle recenti notizie sembra che mister Calzona voglia puntare su Rrhamani in difesa, affianco a Juan Jesus, con Di Lorenzo e Oliveira terzini di fscia. A centro del campo, non potendo esserci Zieliski, toccherà all’ultimo arrivato Traorè, in netta crescita, però, non al 100%. In casa blaugrana, l’allenatore spagnolo non potrà disporre di Alejandro Balde, fedrmo ai box da gennaio, a causa di una lacerazione tendinea e di Gavi che ha accusato la rottura parziale del crociato, nel match di Nations League tra Spagna e Georgia dello scorso novembre. A centrocampo, non ci saranno De Jong e Pedri, mentre sarà della partita il brasiliano Raphinha, uscito malconcio nell’ultima gara di Liga per una botta. I padroni di casa sono reduci dal successo contro il Maiorca, con qualche sofferenza, viceversa, i partenopei hanno sciupato, in campionato, la grande occasione di avvicinarsi alla zona Champions, facendosi raggiungere dai granata di Juric, venerdì scorso, a Fuorigrotta. Però le motivazioni dei partenopei, per questa partita, crocevia della stagione, sono grandissime, non occorrono imput, nè suggerimenti, il big match si prepara da solo. Forza Napoli, quindi, regalaci una gioia!