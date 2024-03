Monday Night serie A 28esimo turno – Lazio, in crisi profonda, perde ancora, colpaccio Udinese all’Olimpico

L‘Udinese si regala una notte magica all’Olimpico di Roma, battendo per 2 a 1 la Lazio, nel Monday Night del 28esimo turno di massima serie. Un risultato che acuisce la crisi dei biancolesti, alla dodicesima sconfitta, quarta di fila, nelle ultime gare disputate, in questo campionato. Un’annata fallimentare, come si evince dalla classifica che recita ben 15 punti in meno rispetto al torneo scorso, terminato alle spalle del Napoli campione d’Italia. Insomma, prima e seconda dell’anno passato hanno subito un’involuzione sorprendente. In casa friulana, invece, un successo fondamentale in ottica salvezza, che mette i bianconeri in una posizione tranquilla.